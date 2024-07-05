Önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Mustafa Ataş, Başkan Arslan’a yeni görevinde başarılar dilerken, Yozgat’ın gelişimi ve halkın refahı için çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Arslan ise ziyaretlerinden dolayı Mustafa Ataş’a teşekkür ederek, ilçenin sorunları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Mustafa Ataş ve Başkan Arslan, Yozgat’ın sevilen iş insanlarından Gencay Koyunbaşoğlu’nun vefat eden babası Kütük Koyunbaşoğlu’nun taziye çadırını ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ilettiler.

Taziye sırasında, merhumun ailesine sabır ve başsağlığı dileklerinde bulunuldu.