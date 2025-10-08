Olay, Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım caddesi üzerinde meydana geldi. Bahse konu cadde üzerinde E.Ç. idaresindeki 26 DC 811 plakalı hatchback otomobil içinde yolcu konumunda bulunan B.E. ile alacak verecek konusundan dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile B.E. yanında bulundurduğu silah ile E.Ç. isimli sürücünün bacağına ateş etti.

Silahlı Tartışma Kavga (1)

Yaralanan E.Ç. için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen B.E., 112 ihbar hattını arayarak bir şahsı yaraladığını söyledi.

Bacağından yaralanan şahıs Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İHA