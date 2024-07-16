Ankara’da kardeşini ve dayısını silahla vuran bir kişi, aynı silahla intihar etmeye çalışmıştı. Saldırıda vurulan 2 kişi hayatını kaybederken, saldırgan şahsın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Mamak’ta meydana gelen olayda, cinnet getiren Bekir Şanal, (35) kavga ettiği kardeşi Uğur Şanal (32) ile dayısı Murat Korkmaz’ı (51) tabanca ile başlarından vurduktan sonra aynı silahla kafasına sıkmıştı.

Ağır yaralı üç kişi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uğur Şanal ile dayısı Murat Korkmaz hayatını kaybederken, ağır yaralı saldırgan Bekir Şanal’ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeleri Adli Tıp Kurumuna götürülen Korkmaz’ın Yozgat’ta, Şanal’ın ise Mamak Ortaköy Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.