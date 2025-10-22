Bir şahıs, kavga ettiği eski eşini bıçaklayarak öldürdü. Bıçakla kendisini de yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi İlknur Kertlez (40), sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıktığı sırada eski eşi Selami Y. (43) tarafından bıçaklandı.

Olay yerinden kaçan Selami Y., Yapraklı Karayolu kenarında bıçakla kendine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlknur Kertlez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Selami Y. ise hastanede tedavi altına alındı.

Daha Önce Uzaklaştırma Kararını İhlal Etmiş

İlknur Kertlez'in 18 Ekim 2024 tarihinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından, 21 Ekim 2024 tarihinde ise tehditten Selami Y. hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve alınan koruma tedbirlerini ihlal eden Selami Y.'nin 3 gün zorlama hapsi ile cezalandırıldığı öğrenildi. İlknur Kertlez ile Selami Y.'nin 10 Mart tarihinde boşandıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi Burçak Sokak'ta meydana geldi.