Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünce Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ruhsatlandırma Ön Komisyon Toplantısı yapıldı.

Toplantı komisyon üyeleri; Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Engin Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu, Dr. Öğr. Üyesi Musa Acartürk, İnşaat Mühendisi Muhammed Alperen Bakır, Makine Mühendisi Metin Bektaş, Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Canverdi, Ebe Hatice İpek ve Ebe Zehra Demirtürk’ün katılımlarıyla gerçekleşti.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Diş Hekimi Sedef Gök Şahin, Sağlık Memuru Ahmet Ekinci ve Ebe Figen Filik sekretaryalığında Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ruhsatlandırma Ön Komisyon Toplantısı yapıldı. Toplantı, komisyon üyeleri; Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Ömer Engin Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Süha Kuşçu, Dr. Öğr. Üyesi Musa Acartürk, İnşaat Mühendisi Muhammed Alperen Bakır, Makine Mühendisi Metin Bektaş, Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Canverdi, Ebe Hatice İpek, Ebe Zehra Demirtürk’ün katılımlarıyla gerçekleşti” denildi.