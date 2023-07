Bozok Üniversitesi başvuru yaparken dikkat edilmesi konusunda öğrencileri uyardı.

Üniversiteden yapılan açıklamada; “Adayların kullanıcı adı ve şifrelerini belirledikten sonra “Yeni Başvuru” kısmından başvurularını yapacaklardır. Birden fazla programa başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler, sistemde ilk başvuruyu tamamladıktan sonra “Yeni Başvuru” butonundan farklı programlara da başvurularını yapabilirler. Önkayıt başvuru formu doldurulurken; adayların dikkat etmesi gereken hususlar; öncelikle mozilla firefox'un son sürümü veya google chrome kullanarak doldurulması gereken zorunlu alanlar doldurmalı, tüm bilgiler doldurulduktan sonra fotograf yüklenmeli (yüklenecek fotograf vesikalık fotograf boyutunda ve jpg formatında olmalıdır.), doldurulması zorunlu olmayan alanlar "#" işareti ile gösterilmiş ve bu alanların doldurulması zorunlu değildir. Transkriptlerinde sadece 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar bu notlarını; sadece 4’lük sistemde not ortalaması bulunan adaylar YÖK dönüşüm tablosunu kullanarak 100’lük sisteme dönüştürdükleri notlarını; hem 100’lük hem de 4’lük sisteme göre not ortalaması bulunan adaylar ise, transkriptlerinde bulunan 4’lük sistemdeki notlarının YÖK dönüşüm tablosu kullanılarak 100’lük sisteme dönüştürülmüş halini kullanacaklardır. Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle enstitümüzde kesin kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler; başka bir yerde tezsiz yüksek lisans programları hariç, lisansüstü programa kayıtlı olmaları halinde; kayıtları enstitümüz tarafından gerçekleştirilmeyecek olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kayıtları silinecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir