Almanya’nın Berlin şehrinden Türkiye’ye gelen ve İzmirli olduğunu söyleyen Cenk Erden isimli vatandaş, omzunda taşıdığı tekir cinsi kedisi ile Yozgat merkezde dolaşırken meraklı bakışların odağı haline geldi.

Yolculuk için sırtında taşıdığı çantası ile Yozgat’ta turlayan Erden’in omzunda seyahat eden sarı renkteki tekir cinsi kedisi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

OMZUNDA KEDİSİ İLE TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR

Omzundaki kedisiyle birlikte, müşterilerin meraklı bakışları arasında Sinema Sokak’ta bulunan Aydın Döner Salonu isimli lokantaya giren Erden, lokanta sahibi Bekir Uçar’dan kedisini beslemek için yemek istedi.

Lokanta sahibi Uçar, kediye tavuk döner ikram etti. Omzundan inmeden tavuk döneri yiyen kedisinin karnını doyurmasını bekleyen Erden, Türkiye turuna kaldığı yerden devam etti. (Yasin Nazım Kayhan)