Ünlü şarkıcı Ömür Gedik sahnede panik anları yaşadı. Peki Ömür Gedik sahnede neden panik anlar yaşadı? Detaylar haberimizde:

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, Bodrum Azka Otel'de gerçekleşen konseriyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. "Filozof" adlı şarkısıyla seyircilerin karşısına çıkan Gedik, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Bodrum'da sahne alan Gedik'in konseri, beklenmedik bir sürprize sahne oldu. Konserin ortalarında sahneye konan bir çekirgeyi fark eden Gedik, şarkıyı keserek duygusal bir açıklama yaptı: "Korktuğumdan değil, basıp öldürmekten korkarım. Ben sivrisinek dahi öldüremem, hiçbir hayvanın ölmesini istemem." İzleyicilerden biri sahneye uzanıp çekirgeyi alarak başka bir yere zararsız bir şekilde serbest bırakınca Gedik, şarkısına kaldığı yerden devam etti.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Gedik, seslendirdiği şarkılarla konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.