Özel sağlık sigortalarında ömür boyu yenileme garantisinin şartları yeniden düzenlendi, yaş sınırı ise 60 olarak belirlendi. Yeni dönemde sigortalılar için “prim ve kullanım dengesi” kritik hale geliyor.

8 Milyona Yakın Sigortalı İçin Yeni Kurallar

Türkiye genelinde sayıları 8 milyona yaklaşan özel sağlık sigortalılarını ilgilendiren düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Ömür boyu yenileme garantisinin şartları değişirken, bu hakkı elde edebilmek için belirlenen yaş sınırı da netleşti. Düzenlemenin kısa süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Yaş Sınırı 60 Olarak Belirlendi

Yeni sistemde sigorta şirketleri iki farklı poliçe sunacak:

Ömür Boyu Yenileme Garantili Sağlık Sigortası

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Olmayan Sağlık Sigortası

Kesintisiz 3 yıl poliçe yenileme şartı korunurken, ömür boyu yenileme garantisi için yaş sınırı 60’a çekildi. Bu nedenle en geç 57 yaşında poliçe yaptırmak gerekiyor ki, 3 yıllık bekleme süresi sonunda 60 yaşında bu haktan faydalanılabilsin.

Prim – Kullanım Dengesi Şartı

Ömür boyu yenileme hakkı için sadece yaş değil, harcama dengesi de devreye giriyor.

3 yıl boyunca ödediğiniz primlerle,

Sigorta şirketinin sizin için karşıladığı sağlık giderleri kıyaslanacak.

Eğer 3 yıl içinde şirketin ödediği tutar, primlerin %80’ini aşmazsa ömür boyu yenileme garantisi kazanılacak.

Sigortalıya Güvence: Ek Prim Yok, Hastalıklar Dışlanamayacak

Bu hakkı elde edenler için şirketler artık:

Yaş ilerlemesini gerekçe gösterip ekstra prim talep edemeyecek,

Yeni hastalıkları kapsam dışına çıkaramayacak,

Kullanıma bağlı ek maliyet yansıtamayacak.

Ayrıca sigortalı, garantiyi aldıktan sonra şirket değiştirmek isterse, onayla birlikte yeni şirkete de ömür boyu yenileme garantili olarak geçebilecek.