Son zamanlarda adı sıkça duyulan ve hukuki alanda önemli başarılara imza atan Avukat Ömer Turanlı, ani ölümüyle dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Terörle Mücadele eski Şube Müdürü Ömer Köse'nin avukatı olarak da bilinen Turanlı, özellikle 22 Temmuz 2014 Operasyonu sırasında yaptığı çarpıcı açıklamalarla tanındı.

Ömer Turanlı, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı konuşmada, mahkemenin hakiminin gelmediğini belirterek şunları dile getirmişti: "Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Dünden beri nöbetteyiz. Fakat hukuk hiç olmadığı kadar şaibe altına alındı. Hiç olmadığı kadar tartışılır oldu. Biz hukuku bu kadar tartışılır hale getirmeyelim. Ülkemiz yazık oluyor. Hukuk herkese lazım, hukuk garibana, fakire, zengine de lazım. Şu an bakan çocuklarına uygulanan hukukla vatan çocuklarına uygulanan hukuk aynı hukuk değil."

48 yaşında hayatını kaybeden Ömer Turanlı, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Meslektaşı Kemal Şimşek, sosyal medya hesabından, "Her nefis ölümü tadacaktır. Mekanın cennet olsun canım kardeşim" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Avukat Ömer Turanlı'nın ölümü, sosyal medyada ve haber bültenlerinde geniş yankı uyandırdı. Ömer Turanlı'nın hukuki mücadelelerdeki cesur duruşu ve adalet için verdiği mücadele, meslektaşları ve kamuoyu tarafından büyük saygı görmüştür.