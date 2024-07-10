Ömer Toraman, kamu yönetimi alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre beş ilin valisi değişti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Kocaeli Valiliğine, Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman Çanakkale Valiliğine atandı.

ÖMER TORAMAN KİMDİR?

Ömer Toraman, 1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. 1994 yılında Erzurum'da kaymakam adayı olarak meslek hayatına başlayan Toraman, sırasıyla Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı ve Ankara Nallıhan'da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Ayrıca Elazığ Vali Yardımcılığı görevinde de yer aldı. Evli ve üç çocuk babası olan Toraman, İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdür Vekilliği gibi üst düzey görevlerde bulundu​.

Ömer Toraman, evli ve üç çocuk babasıdır. Uzun yıllar boyunca kamu yönetiminde önemli pozisyonlarda görev yapmış ve kamu hizmetlerine değerli katkılarda bulunmuştur.

ÜSTLENDİĞİ GÖREVLER

Elazığ Vali Yardımcılığı: Elazığ'da Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

İçişleri Bakanlığı: Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdür Vekilliği gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Elazığ Valiliği: 2021 yılında Elazığ Valisi olarak atanmış ve bu görev süresince deprem sonrası iyileştirme çalışmaları ve çeşitli sosyal projelerde aktif rol almıştır.

ÖMER TORAMAN HANGİ İLLERDE GÖREV YAPTI?

Ömer Toraman, kariyerine Erzurum'da kaymakam adayı olarak başladıktan sonra, Kastamonu Küre, Diyarbakır Eğil, Çorum Kargı ve Ankara Nallıhan'da kaymakamlık yapmıştır. Ayrıca, Elazığ Vali Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı'nda Hukuk Müşavirliği, KİHBİ Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İller İdaresi Genel Müdür Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak hizmet vermiş ve 2021 yılında Elazığ Valisi olarak atanmıştır.