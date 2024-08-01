Ömer Süreyya Ersen’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ömer Süreyya Ersen kimdir? İşte detaylar…

ÖMER SÜREYYA ERSEN KİMDİR?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyesi, deneyimli gazeteci Ömer Süreyya Ersen, 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

1949 yılında Adana'da dünyaya gelen Ersen, gazetecilik kariyerine 1966 yılında Sabah Gazetesi'nde başlamış, ardından sırasıyla Yeni İstanbul, Günaydın, Hürriyet ve Aydınlık gazetelerinde önemli görevlerde bulunmuştur.

Uzun yıllar gazetecilik mesleğine katkıda bulunan Ersen’in vefatı, basın camiasında derin bir üzüntü yarattı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ersen’in vefatına ilişkin yayımladığı başsağlığı mesajında, “Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet veren üyemiz Ömer Süreyya Ersen’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz.

Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Adana Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra gazetecilik kariyerine adım atan Ersen, birçok önemli gazetede başarılı çalışmalara imza attı.

Evli ve bir çocuk babası olan Ersen, gazetecilik camiasının saygın isimlerinden biri olarak anılacaktır.

Ersen’in cenazesi, 3 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından Ataköy 9. Kısım Yunus Emre Camisi’nden alınarak Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Basın camiası ve ailesi, bu zor dönemde kendisini saygıyla anacak ve başsağlığı dileklerini iletecektir.