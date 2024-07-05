Ömer Sabancı kimdir? sorusu sosyal medya da gündem oldu. Ömer Sabancı’nın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Ömer Sabancı kimdir?

ÖMER SABANCI KİMDİR?

Densa Holding'in yönetim kurulu başkanı olan, Ömer Sabancı, 13 Ocak 1959 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

1959 yılında Adana'da doğan Ömer Sabancı, eğitimini Tarsus Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD Delaware Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi aldı.

Üniversite eğitiminin ardından aile şirketi adına Almanya'da çalışmaya başlayan Sabancı, altı yıl süren bu görevinden sonra Türkiye'ye döndü.

2004-2007 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı yapan Sabancı, 2009 yılında kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan ile birlikte Densa Holding'i kurarak Sabancı Holding'ten ayrıldı.

İnşaat, plastik ve hava taşımacılığı sektörlerinde yatırımlar yapan Sabancı, Odesa Geliştirilmiş Polimer Yatırımları A.Ş. ve Döysa VIP Havacılık A.Ş. şirketlerini kurdu.

Üç çocuk babası olan Ömer Sabancı'nın kişisel serveti 3 milyar dolar olarak biliniyor.