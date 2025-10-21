01 Temmuz 1966 tarihinde Antakya'da doğdu.

Lise eğitimini Antakya Lisesi'ni bitirdi,

Üniversite eğitimini Ankara’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden okudu.

1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzon'da yapmıştır.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı.

Görev Yerleri

Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

05 Temmuz 2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ömer Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.02.2023 tarihinde Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 14.05.2024 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevi sürdürmektedir.

Üç çocuk babasıdır.

Yaptığı Açıklama

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Anayasa Mahkememiz bir ihlal kararı verdiği zaman tüm kurumların, tüm yargı organlarının, hepimizin buna uyması ve gereğini yerine getirmesi gerekir. Çünkü kesinlikle şu cümleyi söylemek istiyorum. İhlalin sonuçlarının giderilmesi de vatandaşımızın bir temel hakkıdır" açıklamasını yaptı.