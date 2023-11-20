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Son günlerde internet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören isimlerden biri olan Ömer Karanlık, Türk oyunculuk dünyasının önemli isimlerinden biridir. Peki, Ömer Karanlık kimdir? Ömer Karanlık nereli, kaç yaşında?

ÖMER KARANLIK KİMDİR?

Ömer Karanlık, 1958 yılında dünyaya gelmiş ve eğitim hayatını İstanbul 50. Yıl Avcılar İnsa Lisesi'nde tamamlamıştır. Eğitim hayatındaki başarılarıyla dikkat çeken Karanlık, özellikle oyunculuk kariyeri ile geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

OYUNCULUK KARİYERİ

Başarılı bir oyuncu olan Ömer Karanlık, kariyerine birçok projede yer alarak adını duyurmuştur. "Şevkat Yerimdar," "Söz," "Hayat Devam Ediyor," "Çakallarla Dans 2," "Diriliş," ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi önemli projelerde rol alarak oyunculuk yeteneğini sergilemiştir.

ÖMER KARANLIK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1958 doğumlu olan Ömer Karanlık, hayatını kaybettiği 19 Kasım tarihinde 65 yaşındaydı. Sanat camiasındaki varlığıyla iz bırakan Karanlık, İstanbul kökenli bir sanatçıdır.

VEFAT HABERİ

Ömer Karanlık, 19 Kasım tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır.