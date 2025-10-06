Şirket, İstanbul Sanayi Odası 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu. 1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de Ömer Halaç almıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

İstanbul Altın Rafinerisi Kimin?

1996 yılında devlet tarafından kurulan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini 2002'de Ömer Halaç satın almıştır. İstanbul Altın Borsası, Vakıfbank'ın da ortağı olduğu İstanbul Altın Rafinerisi'nin yüzde 99 hissesi Halaç Ailesi'ne aittir.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yürütüyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler:

Gramaltın kıymetli madenler rafineri san. Ve tic. A.Ş

Kadsis Kıymetli Madenler Ve Madencilik A.Ş.

İAR Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.

Halaç Döviz Ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi

Halaç Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

HLC Kıymetli Madenler Ve Yatırım Anonim Şirketi

İstanbul Altın Rafinerisi Kıymetli Metaller Ticaret A.Ş.

Özkan Halaç Kimdir?

1973 yılında Afyon/ Emirdağ’da doğan Özkan Halaç, orta öğrenimini Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamlayarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği bölümünde üniversite eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından, kardeşleri Ömer Halaç ve Özcan Halaç ile birlikte Halaç Kuyumculuk Limited Şirketi’ni kurarak Kapalıçarşı’da altın rafinasyon işine girişti.

2014 yılı Eylül ayında geçirmiş olduğu ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul Altın Rafinerisi Sahibi Tutuklandı Mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplam 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında ileri sürülen suçlamalar arasında:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık

1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlerine muhalefet

4749 sayılı Kanuna muhalefet

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet yer alıyor.

İstanbul genelinde 24 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yetkililer, şirketin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığını söyledi.