Ömer Faruk Kavurmacı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ömer Faruk Kavurmacı kimdir? İşte detaylar…

ÖMER FARUK KAVURMACI KİMDİR?

Ömer Faruk Kavurmacı, İstanbul doğumlu iş adamı ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1976 yılında İstanbul’da doğan Kavurmacı, ilköğrenimini Fatih Koleji'nde, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

Kariyerine 1996 yılında Aydınlı Grup bünyesindeki farklı departmanlarda başlayan Kavurmacı, toptan satış, muhasebe, ihracat ve finansman bölümlerinde çalıştı. Ardından Finansman Müdürlüğü ile Bütçe Planlama ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Şu anda Aydınlı Grup’ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Aydınlı Grup, 2500 çalışanı ve 500’den fazla satış noktası ile tekstil sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşlarından biridir. Ayrıca, dünyaca ünlü moda markaları Pierre Cardin, Cacharel ve US Polo Assn.'nin ana lisansörüdür. Aydınlı Grup, 2009 yılında Solarkent projesi ile inşaat sektörüne de giriş yapmıştır.

Ömer Faruk Kavurmacı, 25 Eylül 2007'de Türkiye Genç İş Adamları Derneği'ne (TÜGİAD) üye olmuş, ancak 14 Aralık 2010'da ilişiği kesilmiştir. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası, Küresel Atılım Sanayi ve İşadamları Derneği, Büyükçekmece Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliklerinin yanı sıra İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. İngilizce bilen Kavurmacı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Faruk Kavurmacı’nın yöneticiliğinde geliştirilen önemli gayrimenkul projeleri arasında Solarkent, Koru Florya ve Vadi İstanbul bulunmaktadır. Özellikle Vadi İstanbul projesi, Maslak'ta Belgrad ormanlarıyla çevrili bir arazi içinde konumlanmış ve Artaş Grup, Aydınlı Grup ve Keleşoğlu tarafından ortak yapılmıştır. Proje kapsamında konutların yanı sıra alışveriş merkezi, cadde mağazaları, restoranlar, ofis alanı ve 5 yıldızlı bir otel bulunmaktadır.

Ömer Faruk Kavurmacı, 2001 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın kızı Kübra Topbaş ile evlendi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası FETÖ soruşturmaları çerçevesinde tutuklandı. FETÖ'nün işadamları yapılanması TUSKON'a yönelik operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine kondu, ardından tartışmalı bir kararla serbest bırakıldı. Ancak hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Faruk Kavurmacı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istenmiştir. 18 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Kavurmacı, 8 Eylül 2016'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulmuş, ancak 4 Mayıs 2017'de sağlık gerekçeleriyle serbest bırakılmıştı.