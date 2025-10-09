2006-07 sezonunda Bursaspor’a transfer olan futbolcu taraftarın da sevgisini kazandı. Bursaspor’da kaptanlığa kadar yükselen sporcu Milli Takım’a seçildi. Bursaspor’un şampiyon kadrosunda da yer alan sporcu 13 Mayıs 2013 tarihinde Bursa'da oynanan Bursaspor-Eskişehirspor maçı ile aktif futbol yaşantısına Bursaspor’da son verdi. Şuanda herhangi bir kulüple sözleşme imzalamadı.

Antrenörlük Kariyeri

Ömer Erdoğan futbolu bırakmasının ardından antrenörlük yapmaya başladı. 2013 yılında Eskişehirspor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam’ın yanında yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2015 yılında Bursaspor’da da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Ömer Erdoğan 2017-2018 sezonunda ;Tuzlaspor’da görev yaptıktan sonra 2018-1209 sezonunda yeniden Bursaspor’da görev almıştı. 2020-2022 sezonunda Hatayspor teknik direktörlüğüne başladı.

2022 yılına gelindiğinde ise MKE Ankaragücü ile sözleşme imzalayan Erdoğan, daha sonra Alanyaspor’u çalıştırdı. Ömer Erdoğan son olarak geçtiğimiz sezon Sivasspor’da teknik direktörlük yapmıştı.

Çalıştırdığı Takımlar

2013-2015 Eskişehirspor (yardımcı antrenör)

2015 Bursaspor (yardımcı antrenör)

2017-2018 Tuzlaspor (yardımcı antrenör)

2018-2019 Bursaspor (yardımcı antrenör)

2020 Fatih Karagümrük

2020-2022 Hatayspor

2022-2023 MKE Ankaragücü

2023 Alanyaspor

2024-2025 Sivasspor

Hangi Takımlarda Oynadı?

1996-1997 FC St. Pauli

1997-1998 KSV Hessen Kassel

1998-2001 Erzurumspor

2001-2003 Diyarbakırspor

2003-2004 Galatasaray

2004-2006 Malatyaspor

2006-2013 Bursaspor