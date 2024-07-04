Ömer Deniz Kocadon Bodrumlu ünlü iş insanıdır. Detaylar haberimizde…

Bodrumlu ünlü iş insanı Ömer Deniz Kocadon’un, kızının arkadaşı olan 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı söylendi.

Kocadon’un, henüz ortaokul öğrencisi olan kendi kızı ile kızının daha 16 yaşındaki okul arkadaşı B.Y.B'yi 27 Haziran gecesi içkili mekanlarda eğlenmeye götürdüğü iddia edildi.

Birçok mekanda alkol alınmasının ardından eve dönüldüğünde Kocadon, kızının alkolün etkisindeki 16 yaşındaki okul arkadaşına tecavüz ettiği ifade edildi.

Alkolün etkisiyle yorgun olduğunu ve bazı şeyleri hatırlamadığını söyleyen B.Y.B gece 03.30’da annesini arayarak durumu anlattı. Şüpheli Ömer Deniz Kocadon tutuklanarak cezaevine gönderildi.