Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur. İlk ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Adana Motor Teknik Lisesi'nde lise eğitimine başlamış, ardından Adana Erkek Lisesi'nden mezun olmuştur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çelik, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapmış ve 1998 yılında "Son Dönemdeki Çoğulcu Toplum Modeli Tartışmaları" başlıklı teziyle mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışmaya başlayan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara sorumlusu olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır.

Ömer Çelik, 2002 yılından itibaren AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yapmaktadır. 22., 23. ve 24. dönemlerde AK Parti Adana Milletvekili seçilmiştir. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulunmuş, Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Çelik, Mart 2010'da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ömer Çelik, 24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliğiyle Ertuğrul Günay'ın yerine Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmıştır. AK Parti tüzüğünde yer alan "AKP listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir" maddesi gereğince, 7 Haziran 2015 genel seçimlerine katılamamış ve milletvekili olamamıştır. 28 Ağustos 2015 tarihinde göreve başlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini Yalçın Topçu'ya devretmiştir.

Ömer Çelik, 13 Eylül 2015 tarihinden itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parti sözcüsü olarak görev yapmaktadır. 24 Mayıs 2016'dan bu yana 65. Hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak kabinede yer alan Çelik, halen 28. dönem AK Parti Adana Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.

Ömer Çelik, bekardır.