Başkan Aydoğmuş mesajında, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçlerin daima devletin bütün azamet ve kudretiyle karşılarında bulacaklarını vurguladı.

Aydoğmuş, 30 Ağustos 1922’nin kahraman ecdadımız tarafından gerçekleştirilen büyük istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı gün olduğunu söyledi.

Bu zafer, bağımsızlık ve vatan şuuruyla temayüz eden millet ruhunun tarihteki en görkemli örneklerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Aydoğmuş, “Emperyalist saldırılar karşısında milletimizle birlikte kahraman ordumuzun sergilediği cesaret ve fedakârlık, düşmana karşı milletçe yekvücut mücadele etmenin destansı belgelerindendir. Bu büyük zaferle birlikte vatan toprakları bir defa daha Türk milletinin kaderiyle bütünleşmiş, akabinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin en zor şartlarda bile tek yürek, tek millet halinde mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemizi parçalamak isteyenler, milletimizin izzetli direnişi karşısında çaresiz kalmışlardır. 30 Ağustos zaferiyle taçlanan bu sağlam ruh ve şuur, inanıyorum ki milletimizi diri tutmaya ve bütün canlılığıyla geleceğimizi ihya etmeye devam edecektir” dedi.

Aydoğmuş, "Bu inançla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin yiğit kahramanları ile bütün şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.