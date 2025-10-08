Aydoğmuş, “Yozgat İl Özel İdaresi’ne ait arsa üzerine, Yozgatlı hemşehrilerimizin gönül birliğiyle inşa edilen bu bina, İstanbul’daki Yozgatlıların evi, yuvası ve yurdudur. Bu yapının siyasi hesaplarla devredilmesi kabul edilemez” dedi.

Aydoğmuş, söz konusu yapının sadece bir bina değil, binlerce Yozgatlının gönül bağıyla yaşattığı bir kültür merkezi olduğunu vurguladı.

Aydoğmuş, “İl Genel Meclisi’nin aldığı bu devir kararı, Yozgatlıların emeklerine, dayanışmasına ve yıllardır süregelen gönüllü hizmet anlayışına haksızlıktır. Federasyonumuzun ve hemşehrilerimizin özverisiyle kurulan bu yapının siyasete malzeme edilmesi, vicdanları yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, bu kararın yalnızca bir mülkiyet devri değil, Yozgatlıların birliğine ve dayanışma ruhuna vurulmuş bir darbe olduğunu ifade etti:

Aydoğmuş, “Yozgatlı hemşehrilerimizin İstanbul’daki evi siyaset üstü bir değerdir. Bu değer üzerinden çıkar ya da makam hesabı yapılmasını ne vicdan ne de adalet kabul eder. Biz bu kararı şiddetle kınıyor, Yozgat İl Özel İdaresi’nin siyasi hırslarla aldığı bu karardan derhal dönmesini istiyoruz” dedi.

Aydoğmuş açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yozgatlıların özverisiyle yapılan bu bina, milletimizin dayanışmasının bir simgesidir. Siyasi hırsların, toplumsal hizmetin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Bu yapının gerçek sahiplerine, yani Yozgatlı hemşehrilerimize iade edilmesini talep ediyoruz. Yozgat Yurdu’na dokunmayın!”

Başkan Ömer Aydoğmuş, açıklamasında Yozgatlıların birlik, emek ve kardeşlik duygusuna sahip çıktıklarını belirterek, “Bu değerli yapıyı siyasi hesaplara feda ettirmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.