Başkan Aydoğmuş, teklifin bütçe disiplinini sağlamayı amaçladığını ancak bazı maddelerin vatandaşın yükünü artıracağını belirterek, “Milletimizin yükü daha da ağırlaşmamalı” uyarısında bulundu.

Aydoğmuş, torba yasa teklifini “milleti korumayan, dar gelirliyi ve küçük esnafı zorlayan bir paket” olarak nitelendirerek, geçen ay yapılan damga ve harç artışlarının ardından şimdi de daha büyük bir yükün milletin sırtına bindirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Aydoğmuş, teklifin bazı maddelerini şöyle sıraladı: “Kira gelirlerinde istisnanın kaldırılması, Gayrimenkul satışında ceza oranlarının artırılması, Araç alım-satımında noter harcı uygulaması, Meslek yetki belgelerine yıllık 20–30 bin lira harç, Bağ-Kur ve sigorta prim oranlarının yükseltilmesi, Doğum dışı borçlanma prim oranının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılması, İşverene verilen bazı teşviklerin azaltılması.”

Aydoğmuş, bu düzenlemelerin doğrudan vatandaşın bütçesine yansıyacağını vurgulayarak, “Kayıt dışılıkla mücadele önemli bir hedeftir, ancak bunun yolu dürüst vatandaşın yükünü artırmak değildir. Vergi adaletini sağlamak için daha dengeli bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Aydoğmuş, esnaf ve dar gelirli vatandaşların üzerindeki yükün artırılmaması gerektiğini ifade ederek, “Zaten enerji, kira ve vergi giderleriyle ayakta kalmaya çalışan esnafımıza yeni yükler getirmek yerine, üretim ve istihdamı teşvik eden adımlar atılmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Aydoğmuş ayrıca sosyal güvenlik primlerindeki artış ve bazı teşviklerin kaldırılmasının istihdamı zorlayabileceğini belirterek, “İşverenin yükü artarsa, yeni istihdam yaratmak güçleşir. Genç girişimciler için destekleyici politikalar sürdürülmeli” ifadelerini kullandı.

Torba yasanın mevcut haliyle toplumda “Devlet zengini koruyor, garibana yük bindiriyor” algısını güçlendirdiğini dile getiren Aydoğmuş, yasa teklifinin daha kapsayıcı, dengeli ve halkın refahını gözeten bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.