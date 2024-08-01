Başkan Aydoğmuş, Abdüsselam Haniye’nin Babası İsmail Haniye’nin şehadetinin ardından yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu.

Aydoğmuş açıklamasında, "Abdüsselam Haniye’nin Babası İsmail Haniye’nin şehadetinin ardından yaptığı açıklamada büyük bir hak davanın mücadelesini dile getirdi. Abdüsselam Haniye'nin ifadeleri, bu mücadelenin kararlılığını gözler önüne serdi" dedi.

BABA OĞULUN GURURU

Aydoğmuş, "Abdüsselam Haniye, babası için "Babamın kanı en küçük Filistinli bir çocuğun kanından daha değerli değildir. Onunla gurur duyuyoruz ve başımız dik," sözlerini dile getirerek, babasının mücadelesine olan bağlılığını vurguladı. Bu sözler, sadece bir ailenin değil, aynı zamanda bir milletin ruhunu yansıtan bir manifesto niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

ASLA YENİLMEYECEKLER!

Ömer Aydoğmuş, Abdüsselam Haniye’nin bu anlamlı açıklamasının ardından, "İşte bu yürekler asla yenilmeyecek. Çünkü; Allah iyi insanların yardımcısıdır," diyerek, hak mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

VATAN İÇIN ŞEHİTLER VERİLDİ

İsmail Haniye’nin, vatanı için evlatlarını ve torunlarını şehit vermekten asla çekinmediğini ifade eden Aydoğmuş, “Eğilmedi, bükülmedi. Siyoniste asla boyun eğmedi. Hak yolda halka yürüdü” dedi.

BÜYÜK LİDER, MEKÂNI CENNET OLSUN

Ömer Aydoğmuş sözlerini: "Büyük lider, büyük devlet adamı Mekânın cennet olsun İsmail Haniye. Seninle omuz omuza duranlara selam olsun. Arkandan iş çevirenlere lanet olsun. İsrail kahrolsun!" şeklinde tamamlayarak Gelecek Partisi'nin, İsmail Haniye’nin mirasına sahip çıkmaya ve hak davasına devam etmeye kararlı olduğunu bir kez daha ifade etti.