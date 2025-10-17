Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Türk soylu kardeşlerin Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe icra edebilmesine imkân sağlayan tarihi kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Aydoğmuş, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının önemine işaret ederek, “Devletlerin büyüklüğü, sadece topraklarının genişliğiyle değil, gönül coğrafyasına sahip çıkmasıyla ölçülür. Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı bu adım, tarihi ve stratejik bir adımdır. Türk soylu kardeşlerimizin Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe icra edebilmesine imkân sağlamak; milletimizin kadim bağlarına sahip çıkmak ve Türk dünyasının birliğine giden yolda güçlü bir köprü kurmaktır” dedi.

Aydoğmuş, kararı hazırlayan ve Türk devletleriyle ilişkilerde vizyon ortaya koyan AK Parti Ankara Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Açıklamasında Gelecek Partisi’nin siyaset anlayışına da değinen Aydoğmuş, “Bizler millet odaklı siyaset anlayışını benimsiyoruz. Partimiz için siyaset koltuk için değil, milletin onuru ve birliği içindir. Milletimizin menfaatine olan her adımın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren bir dil kullandık, bu vatanın her ferdine eşit yurttaş gözüyle baktık” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, Gelecek Partisi’nin Türk Dünyası vizyonuna da dikkat çekerek, “Türk Dünyası sadece diplomatik bir alan değil, aynı zamanda tarihî sorumluluğumuz ve gönül borcumuzdur. Partimiz, kuruluşundan itibaren Türk Devletleri ile kültürel, ekonomik ve stratejik işbirliğini savunmuş, ortak dil, tarih ve kimliğe dayalı güçlü bir birlik vizyonu ortaya koymuştur. Bugün atılan bu adımı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Aydoğmuş açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu karar sadece bir yönetmelik değildir. Bu karar, ‘Türk Türk’ün kardeşidir’ sözünün devlet eliyle tescilidir. Sınırları aşan bir millet bilincinin dirilişidir. Türk Birliği idealine atılmış somut bir adımdır. Temennimiz odur ki diğer Türk Devletleri de cesur ve vizyoner adımlar atarak bu büyük birliğe katkı sunsun. Çünkü Türk her konuda BİR olursa, tarih yeniden yazılır, gelecek yeniden kurulur.”