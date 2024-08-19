Başkan Ömer Aydoğmuş, Türkiye’nin dört bir yanında yapılan çiftçi eylemleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Halkın sesini duymak istemeyen bir iktidar olduğunu vurgulayan Başkan Aydoğmuş, “Ülkenin dört bir tarafında çiftçiler yolları kapatıyor, ürünlerini yollara döküyor, AKP başta olmak üzere Cumhur İttifakı hükümeti üyeleri hala bildiğini okuyor. Halkın sesini duymak istemiyor” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN ÇİFTÇİLERİ GÖRMEZDEN GELMESİ ÇİFTÇİYE İHANETTİR”

Aydoğmuş açıklamasının devamında, “Geçen aylarda Ordu, Rize geçen hafta da Bursa Karacabey, Bandırma, Aksaray ve Malatya'da devam eden çiftçi eylemlerine bugünde Kahramanmaraş'ta domates-biber üreticileri yüksek maliyet düşük satış fiyatını protesto etmek için traktörlerle konvoy halinde eylem başlattığı haberleri ve görüntüleri sosyal medyada dolaşırken, AKP’li Cumhur İttifakı hükümetinin çiftçileri görmezden gelmesi çiftçiye ihanettir. Fındık, çay, buğday, nohut, fasulye, domates, mercimek, pancar üreticisi çiftçiler ürünlerinin yüksek üretim maliyeti ve ürün fiyatlarının düşüklüğünden şikayet ederken sesini duyurmak için mitingler yapıyor, traktörleri ile yolları kapatıyor. Cumhur İttifakı hükümeti hiçbirini duymazdan ve görmezden geliyor. Bu tam bir akıl tutulmasıdır. Ülkenin dört bir yanında çiftçi mağdur ve perişan durumda yaşarken ne beslediği hayvanlar para ediyor, nede yetiştirdiği ürünler. Mazot, gübre, yem fiyatları almış başını gitmiş. Ürünlerini satamayan çiftçi kredisini ödeyemez haldeyken sizler rahat yaşamınızdan ödün vermiyorsunuz. Çiftçinin haklı eylemi karşısında ‘Siz umurumuzda değilsiniz biz bildiğimizi yaparız’ havasında yaşıyorsunuz. Beyler artık bu testi doldu taştı siz 23 yıllık serüveni ileriye götüremiyorsunuz. Halktan kopuk bir düzen kurdunuz, halktan kopuk yaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.