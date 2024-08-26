Aydoğmuş, sistemin esnafı haksız vergi yükü altında ezdiğini belirterek “Bütün itirazlarımıza rağmen enflasyon muhasebesi uygulaması kaldırılmadı ve bu esnafı arkadan hançerlemektir" dedi.

Aydoğmuş, hükümetin geçici vergi döneminde ve diğer dönemlerde uyguladığı bu sistemle, kötü ekonomik yönetimin bedelini esnafa ödetmeye devam ettiğini vurguladı.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Enflasyon muhasebesi uygulaması esnafı arkadan hançerlemektir. Bütün itirazlarımıza rağmen haksız vergi ödeme sistemi olan enflasyon muhasebesi uygulama sistemi hükümet tarafından kaldırılmadı. Hükümetin geçici vergi döneminde uyguladığı ve diğer dönemlerde de uygulanacak olan enflasyon muhasebe sistemi ile kötü ekonomik yönetiminin bedelini esnafa ödetmeye devam ediyor. Esnaf, 6 aylık bilançosunda yazılı nakit para dışındaki parasal olmayan değerlere enflasyon katsayı artışı uygulayıp bu oran kadar kâr ve vergi ödemesine mahkum ediyor. Dolar, Euro, mazot, benzin ve enflasyon aldı başını giderken bedeli enflasyon muhasebe sistemi ile esnafa ödetiliyor.”

"İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK"

Geçen hafta mali müşavirlerin bu duruma itiraz ettiğinin altını çizen Aydoğmuş, “Mali müşavirler Ankara’da itiraz mitingi yaptı ancak ne hükümet, ne esnaf, nede esnaf odaları duymadı. Mali müşavirlerin iş yükü artarken esnafın yüksek vergiyle canı yanacak. Esnaf hiçbir şeyin farkında değil, çünkü üye olduğu esnaf odaları, ticaret odaları kılını kıpırdatmadı. Odalar, üye esnaflarını ve şirketler bilgilendirmedi. Esnaflar geçici vergi ödemesi tahakkuk makbuzunu eline alıp ödeyeceği vergiyi görünce farkına varacak ancak her şey çoktan geçmiş olacak" dedi.