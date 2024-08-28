Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada, "Beyler, bu nasıl tasarruf tedbiri... Cumhur İttifakı AKP hükümeti tasarruf tedbirlerine kendi uymadığı gibi bürokrasiyi de kendilerine benzetti" dedi.

“HİZMETLERDE KISITLAMA”

Aydoğmuş açıklamasında şunları söyledi: "Cumhur İttifakı AKP hükümeti tasarruf tedbirleri bahanesiyle millete hizmette kısıtlamaya giderken, kurumlara yazılar göndererek kağıdı, kalemi, fotokopiyi, çiçeği, çelengi yasaklarken devletin başındakiler aynı AKP hükümeti gibi itibardan tasarruf olmaz anlayışıyla birbirini ağırlıyor. Yapıcı muhalefet anlayışımızla yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz.”

KAYMAKAMLARIN ZİYARETLERİNE TEPKİ

Kaymakamların ziyaretlerine tepki gösteren Başkan Aydoğmuş, “Yozgat'ta her biri 130 kilometre ile 70 kilometre uzaklıkta görev yapan ilçe kaymakamlarının devletin makam arabasını, devletin mazotunu ve mesaisini kullanarak bir başka ilçe kaymakamına hayırlı olsun ziyaretine gelmesi kabul edilemez, milletin parasını yollara dökmektir. Ülkede her kaymakam bu şekilde birbirini ziyarete giderse evin yolu bulunmaz” ifadelerini kullandı.

“DAHA HASSAS OLUNMASINI UMUT EDİYORUM”

Aydoğmuş açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Buradan devletin malıyla kendi işlerini halledenlere kısa bir hatırlatma yapayım. Hz. Ömer halife iken, bir gece makamına ashaptan biri gelir ve selam verip oturur. Fakat selamı alınmaz. Hz. Ömer önündeki işle meşguldür ve gelen misafir merak içinde bekler. İşini bitiren Hz. Ömer, önünde yanan mumu söndürdükten sonra ikinci mumu yakar ve gelen misafirin gözlerinin içine bakarak selamünaleyküm der. Makama gelen kişi sorar. Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve bir mumu söndürüp diğer mumu yaktıktan sonra konuşmaya başladın? Hz. Ömer cevap verir; Evvelki mum devletin hazinesinden alınmıştı. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mesul olurdum. Seninle devlet işi konuşmayacağımız için, kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım, ondan sonra seninle konuşmaya başladım der. Adalet ve Kalkınma Partisi 23 yıldır Hz. Ömer adaletine ve Hz. Ömer gibi devlet yönetimine uymadı. AK Parti döneminde kul hakkı hiç önemli olmadı; torpil, israf, müsriflik tavan yaptı. Sizler genç kaymakamlar olarak kul hakkına riayet eden idareciler olun. Eğer birini devlet işi için değil de şahsi ziyaret için gidiyorsanız, kendi arabanıza yakıtını kendi paranızla koyarak geleceksiniz, hayırlı olsun diyecek ve döneceksiniz. İlçeden ilçeye bu tarz özel ziyaretleri doğru bulmadığımızı belirtmek istiyor, daha hassas olunmasını umut ediyorum.”