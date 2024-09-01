Ömer Aydoğmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz. Yozgat'ımızın kıymetli eşraflarından, Milli Görüş'ün öncülerinden, ilk günden giydiği milli görüş gömleğini son nefesine kadar çıkarmayan, mümin ve mücahit bir kul olarak yaşamını sürdüren Mehmet Hökelekli abimizin vefatını derin üzüntü içinde öğrendim."

“DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKLE GEÇEN BİR ÖMÜR”

Aydoğmuş, Mehmet Hökelekli'nin hayatını doğruluk, dürüstlük ve ahlak üzere sürdürdüğünü belirtti.

Aydoğmuş, "Kendini doğruluk, dürüstlük ve ahlak üzere yaşamaya adayan, doğru bildiği ilkelerden asla ödün vermeyen, Erbakan hocamızın kıymetli yol arkadaşı olan Mehmet Hökelekli abimizin yaşantısı hepimize örnek olmuştur" dedi.

“RABBİM MAKAMINI CENNET EYLESİN”

Başkan Aydoğmuş, dualarını şu sözlerle iletti: "Rabbim makamını cennet eylesin, Rabbim peygamberimize komşu eylesin. Ailesine ve Milli Görüş camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum."