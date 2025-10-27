Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü’nde hem ter, hem gülümseme var. Minik sporcularımız her geçen gün azimleriyle bizlere umut veriyor” ifadelerini kullandı.

Aydoğmuş, kulübün çocuklara yalnızca sportif beceri kazandırmadığını, aynı zamanda dayanışma ve arkadaşlık duygusunu da öğrettiğini belirtti: “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak antrenmanlar aralıksız sürüyor. Her geçen gün daha da güçlenen, azmiyle örnek olan minik sporcularımızla birlikte sahada sadece futbolu değil; dostluğu, paylaşmayı ve takım olmanın değerini de öğreniyoruz.”

7–9 yaş grubundaki sporcu Turan’ın doğum günü kutlamasına değinen Aydoğmuş, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti: “Takım arkadaşlarının sevgisiyle, antrenörlerin tebessümü birleşince sahada hem ter, hem gülümseme vardı. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sunuyor. Çünkü biz inanıyoruz ki; spor sadece bir oyun değil, karakter inşasının en güçlü aracıdır.”

Açıklamasını “Nice sağlıklı, başarılı ve mutlu yaşlara Turan” dileğiyle tamamlayan Aydoğmuş, “Akdağmadeni Gücü ailesi olarak, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye ve onların yüzündeki tebessümü korumaya devam edeceğiz. Yozgat’ımızda sporla büyüyen, ahlakıyla, disipliniyle örnek gençler yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur” sözlerini kaydetti.