Başkan Aydoğmuş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Av. Meryem Türktekin’in açıklamasını kamuoyuyla paylaşarak iktidarı sorumluluk almaya davet etti.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada, İtalya’da bir yılda yaşanan 113 kadın cinayeti vakası üzerine hükümetin kadına yönelik şiddeti ayrı bir suç kategorisi sayan ve ömür boyu hapis cezası öngören yasa hazırladığını söyledi.

Aydoğmuş’un aktardığı açıklamanın sonunda Meryem Türktekin şu sözlere yer verdi: “Rojin Kabaiş için, Şule Çet için, Aleyna Çakır için ve daha niceleri için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Adalet talebi ertelenemez. Biz susmayacağız, geri adım atmayacağız. Çünkü hakikat er ya da geç kazanır.”

Aydoğmuş son olarak, “Kadınların değersizleştirildiği, her gün kadın cinayetinin yaşandığı, kadınların taciz edildiği bir Türkiye istemiyoruz. Bu karanlık düzeni değiştirmek, kadınların güvenle yaşayacağı bir ülke inşa etmek bizim hem insanlık borcumuz hem siyasi sorumluluğumuzdur. Gelecek Partisi olarak kadının yaşam hakkının teminatçısı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Meryem Türktekin, Türkiye’de ise 2024 yılında en az 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü yaşanmasına rağmen hiçbir ciddi adım atılmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili verilen araştırma önergesinin iktidar oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Türktekin, bu kararın kadınların yaşam hakkına karşı duyarsızlığı açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Türktekin açıklamasında şu soruları yöneltti: İtalya sınırlı vakalarda bile yasal reform yaparken Türkiye’de neden benzer adımlar atılmıyor? Neden şüpheli kadın ölümleri araştırılmak istenmiyor? Neden her önerge sistemli şekilde reddediliyor? Türk kadınının canı İtalyan kadınından daha mı değersiz? Rojin sizin kızınız olsaydı yine ‘ret’ mi verirdiniz?

Türktekin, iktidarın cezasızlık politikalarının kadın cinayetlerini adeta normalleştirdiğini ifade ederek, “İktidar döneminde toplumun yüreği adeta kadınlar mezarlığına döndü. Bu tabloyu görmezden gelmek insanlık suçudur” dedi.

Ret oyu veren milletvekillerine çağrıda bulunan Türktekin, “Bu kararın gerekçesini kamuoyuna derhal açıklamak zorundasınız. Yaşam hakkından ve adalet arayışından daha değerli ne olabilir?” ifadelerini kullandı.