Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat Bozokspor’un yanında olduklarını belirtti. Başkan Aydoğmuş, Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak Yozgat Bozokspor'un yanında olduklarını belirtti.

Büyük zorluklarla Yozgat Bozokspor’u 3. Lige çıkartan kulüp başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür eden Aydoğmuş, “Yozgat Bozokspor’un başarısı ve geleceği siyaset üstü bir meseledir. Yozgat'ta hangi takımın lige çıktığı önemli değil önemli olan Yozgat'ın ligde en üstlerde ve en iyi yerde olmasıdır. Yozgat'ta sporu siyaset üstü görmeliyiz. Bu bağlamda Yozgat Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan’a ve Yozgat Bozokspor’un geleceği için hiçbir ayrım yapmadan birlik beraberlik toplantısı yapmaya davet ediyorum. Yozgat siyasetini, il ve ilçe belediyelerini, Ticaret Odasını, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini, tüm sivil toplum kuruluşlarını, Yozgatlı iş adamlarını, esnafları ve takımın en büyük destekçisi Yozgat halkının, Yozgat Bozokspor’a sahip çıkması noktasında maddi manevi büyük bir özveri göstermelerini bir Yozgatlı olarak beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bizlerde Gelecek Partisi ve Akdağmadeni Gücü Spor Kulübe olarak Yozgat Bozokspor’un geleceği için oluşacak birlik beraberlikte yanlarında olduğumuzu söylemek istiyorum Buradan Yozgat halkına sesleniyorum. Haydi Yozgat takımına sahip çık diyorum” dedi.