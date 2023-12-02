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Boğazlıyan ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen mahalle yollarındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte çalışmalarına ara vermeyen Boğazlıyan Belediyesi, hava şartlarının elverişli olduğu süre boyunca kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hiçbir ayrım yapmadan planlanan doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz ile birlikte sahadaki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Hava şartlarının elverişli olduğu süre boyunca kesintisiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.