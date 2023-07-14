Sivas Bölge Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliğince kazaların yoğun olarak yaşandığı ve adeta ölüm yolu olarak nitelendirilen Kayseri-Malatya Karayolu Kaynarca, Osmandede ve Kaşköy mevkilerinde dronlu trafik denetimi yapıldı. Denetimler çerçevesinde sürücülere emniyet kemerinin önemi ve trafik kuralları hatırlatıldı. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.İHA