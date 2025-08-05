Yapılan açıklamada, “Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değil” önemine değinildi.

Valilik, hem şehir merkezinde hem de köylerde düzenlenen düğünlerde rastgele silah kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Mutlulukların hüzne dönüşmemesi gerektiğini belirten açıklamada, “Eğlenceli bir ortamı silahla bozmak doğru bir davranış değildir” ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Birimleri Takipte Olacak

Valilik açıklamasında, düğünlerde ve kutlamalarda silah atan kişilerin polis ve jandarma tarafından özellikle takip edileceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Silah ruhsatı verilince düğünde silah atılır diye bir madde yok. Zaten bu tür eylemler yasal olarak suçtur” denildi.

“Yanlış Gelenekler İnsan Kaybettiriyor”

Silah atma alışkanlığının yanlış bir gelenek olduğunu vurgulayan Valilik, bu nedenle birçok kişinin hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını belirtti. Açıklamada, “Silah atılacaksa resmi poligonlar var, orada atılsın. Çocukların, ailelerin bulunduğu yerlerde asla silah kullanılmamalı” ifadeleri kullanıldı.

Duyarlı Olun Çağrısı

Valilik, muhtarlar başta olmak üzere tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Açıklamanın sonunda, “Bu konuda hep birlikte hareket edersek, istenmeyen olayların önüne geçebiliriz” denildi.