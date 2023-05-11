     Oluköü belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 129 Ada 142 parsel 163 Ada 1 parsel 162 ada 1-2-3- 129 ada 144-145-146-147parseller satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince İhaleye Çıkartılmıştır.

1.Satışa Konu Parselller.

S.NO

ADA

PARSEL

ALAN IM²

NİTELİĞİ

HİSSEORANI

MUHANMEL BEDEL

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

129

144

1.115,64

Arsa

Tam

66.938,40

2.008,15

2

129

145

1.001,17

Arsa

Tam

60.070,02

1.802,10

3

129

146

1.000,78

Arsa

Tam

60.046,80

1.801,40

4

129

147

2.003,87

Arsa

Tam

120.232,20

3.606.,96

5

129

142

1.235,04

Arsa

Tam

74.102,40

2.223,07

6

163

1

980,21

Arsa

Tam

58.812,60

1.764,37

7

162

1

1.076,91

Arsa

Tam

64.614,60

1.938,43

8

162

2

1.123,84

Arsa

Tam

67.418,40

2.022,55

9

162

3

1.161,36

Arsa

Tam

69.681,60

2.090,44

1.Açık Artırma üzerinde kalan mükellef taşınmaz bedelini peşin ödeyecektir.

2.İhaleye başkası adına girmek isteyenler vekaletname getirecektir.

3.İhale saatine girmeden Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.

4.Tapu Masrafları Alıcı Tarafından Karşılanacaktır.

5.Taşınmazların tapusu Bocu yatırıldıktan sonra devir edilecektir.

6.İheleye Katılımda Konacı Kütüğü Şartı aranacaktır.

7.İhale 22.05.2023 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacaktır.

                                                                                                                                   Hasan AYDINSOY   

                                                                                                                                    Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN01824231