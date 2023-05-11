Oluköü belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 129 Ada 142 parsel 163 Ada 1 parsel 162 ada 1-2-3- 129 ada 144-145-146-147parseller satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince İhaleye Çıkartılmıştır.
1.Satışa Konu Parselller.
|
S.NO
|
ADA
|
PARSEL
|
ALAN IM²
|
NİTELİĞİ
|
HİSSEORANI
|
MUHANMEL BEDEL
|
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
|
1
|
129
|
144
|
1.115,64
|
Arsa
|
Tam
|
66.938,40
|
2.008,15
|
2
|
129
|
145
|
1.001,17
|
Arsa
|
Tam
|
60.070,02
|
1.802,10
|
3
|
129
|
146
|
1.000,78
|
Arsa
|
Tam
|
60.046,80
|
1.801,40
|
4
|
129
|
147
|
2.003,87
|
Arsa
|
Tam
|
120.232,20
|
3.606.,96
|
5
|
129
|
142
|
1.235,04
|
Arsa
|
Tam
|
74.102,40
|
2.223,07
|
6
|
163
|
1
|
980,21
|
Arsa
|
Tam
|
58.812,60
|
1.764,37
|
7
|
162
|
1
|
1.076,91
|
Arsa
|
Tam
|
64.614,60
|
1.938,43
|
8
|
162
|
2
|
1.123,84
|
Arsa
|
Tam
|
67.418,40
|
2.022,55
|
9
|
162
|
3
|
1.161,36
|
Arsa
|
Tam
|
69.681,60
|
2.090,44
1.Açık Artırma üzerinde kalan mükellef taşınmaz bedelini peşin ödeyecektir.
2.İhaleye başkası adına girmek isteyenler vekaletname getirecektir.
3.İhale saatine girmeden Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.
4.Tapu Masrafları Alıcı Tarafından Karşılanacaktır.
5.Taşınmazların tapusu Bocu yatırıldıktan sonra devir edilecektir.
6.İheleye Katılımda Konacı Kütüğü Şartı aranacaktır.
7.İhale 22.05.2023 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacaktır.
Hasan AYDINSOY
Belediye Başkanı