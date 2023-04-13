Oluköü belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 251 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 253 ada 3-4-7-8-11-12 ve 128 Ada 137-138-141-140-139-142-143satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince İhaleye Çıkartılmıştır.
1.Satışa Konu Parselller.
|
S.NO
|
ADA
|
PARSEL
|
ALAN IM²
|
NİTELİĞİ
|
HİSSEORANI
|
MUHANMEL
|
%3 GEÇİCİ
TEMİNAT
|
1
|
251
|
1
|
500,01
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
2
|
251
|
2
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
3
|
251
|
3
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
4
|
251
|
4
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
5
|
251
|
5
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
6
|
251
|
6
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
7
|
251
|
7
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
8
|
251
|
8
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
9
|
251
|
9
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
10.
|
251
|
10
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
11
|
251
|
11
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
12
|
251
|
12
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
13
|
251
|
13
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
14.
|
251
|
14
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
15
|
251
|
15
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
16
|
251
|
16
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
17
|
251
|
17
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
18
|
251
|
18
|
501,09
|
Arsa
|
Tam
|
125.272,50
|
3.758.17
|
19
|
128
|
137
|
750.00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
20
|
128
|
138
|
750,00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
21
|
128
|
141
|
750.00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
22
|
128
|
140
|
750,00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
23
|
128
|
139
|
750,00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
24.
|
128
|
142
|
750,00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
25
|
128
|
143
|
750,00
|
Arsa
|
Tam
|
187.500,00
|
5.625,00
|
26
|
253
|
3
|
500.00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
27
|
253
|
4
|
500.00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
28
|
253
|
7
|
849.92
|
Arsa
|
Tam
|
212.480,00
|
6.374,40
|
29
|
253
|
8
|
882,03
|
Arsa
|
Tam
|
220.507,50
|
6.615,22
|
30
|
253
|
12
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
|
31
|
253
|
11
|
500,00
|
Arsa
|
Tam
|
125.000,00
|
3.750,00
1.Açık Artırma üzerinde kalan mükellef taşınmaz bedelini peşin ödeyecektir.
2.İhaleye başkası adına girmek isteyennler vekaletname getirecektir.
3.İhale saatine girmeden Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.
4.Tapu Masrafları Alıcı Tarafından Karşılanacaktır.
5.Taşınmazların tapusu Bocu yatırıldıktan sonra devir edilecektir.
6.İheleye Katılımda Oluközü Kütüğü Şartı aranacaktır.
7.İhale 27.04.2023 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacaktır.
Hasan AYDINSOY
Belediye Başkanı