Oluköü belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 251 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 ve 253 ada 3-4-7-8-11-12 ve 128 Ada 137-138-141-140-139-142-143satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince İhaleye Çıkartılmıştır.

1.Satışa Konu Parselller.

S.NO ADA PARSEL ALAN IM² NİTELİĞİ HİSSEORANI MUHANMEL

BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT 1 251 1 500,01 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 2 251 2 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 3 251 3 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 4 251 4 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 5 251 5 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 6 251 6 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 7 251 7 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 8 251 8 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 9 251 9 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 10. 251 10 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 11 251 11 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 12 251 12 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 13 251 13 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 14. 251 14 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 15 251 15 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 16 251 16 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 17 251 17 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 18 251 18 501,09 Arsa Tam 125.272,50 3.758.17 19 128 137 750.00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 20 128 138 750,00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 21 128 141 750.00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 22 128 140 750,00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 23 128 139 750,00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 24. 128 142 750,00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 25 128 143 750,00 Arsa Tam 187.500,00 5.625,00 26 253 3 500.00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 27 253 4 500.00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 28 253 7 849.92 Arsa Tam 212.480,00 6.374,40 29 253 8 882,03 Arsa Tam 220.507,50 6.615,22 30 253 12 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00 31 253 11 500,00 Arsa Tam 125.000,00 3.750,00

1.Açık Artırma üzerinde kalan mükellef taşınmaz bedelini peşin ödeyecektir.

2.İhaleye başkası adına girmek isteyennler vekaletname getirecektir.

3.İhale saatine girmeden Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.

4.Tapu Masrafları Alıcı Tarafından Karşılanacaktır.

5.Taşınmazların tapusu Bocu yatırıldıktan sonra devir edilecektir.

6.İheleye Katılımda Oluközü Kütüğü Şartı aranacaktır.

7.İhale 27.04.2023 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacaktır.

Hasan AYDINSOY

Belediye Başkanı