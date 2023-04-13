     Oluköü belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait olan 251 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18  ve 253 ada 3-4-7-8-11-12 ve 128 Ada 137-138-141-140-139-142-143satılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince İhaleye Çıkartılmıştır.

1.Satışa Konu Parselller.

S.NO

ADA

PARSEL

ALAN IM²

NİTELİĞİ

HİSSEORANI

MUHANMEL
BEDEL

%3 GEÇİCİ

TEMİNAT

1

251

1

500,01

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

2

251

2

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

3

251

3

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

4

251

4

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

5

251

5

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

6

251

6

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

7

251

7

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

8

251

8

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

9

251

9

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

10.

251

10

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

11

251

11

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

12

251

12

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

13

251

13

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

14.

251

14

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

15

251

15

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

16

251

16

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

17

251

17

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

18

251

18

501,09

Arsa

Tam

125.272,50

3.758.17

19

128

137

750.00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

20

128

138

750,00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

21

128

141

750.00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

22

128

140

750,00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

23

128

139

750,00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

24.

128

142

750,00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

25

128

143

750,00

Arsa

Tam

187.500,00

5.625,00

26

253

3

500.00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

27

253

4

500.00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

28

253

7

849.92

Arsa

Tam

212.480,00

6.374,40

29

253

8

882,03

Arsa

Tam

220.507,50

6.615,22

30

253

12

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

31

253

11

500,00

Arsa

Tam

125.000,00

3.750,00

1.Açık Artırma üzerinde kalan mükellef taşınmaz bedelini peşin ödeyecektir.

2.İhaleye başkası adına girmek isteyennler vekaletname getirecektir.

3.İhale saatine girmeden Geçici Teminat bedeli yatırılacaktır.

4.Tapu Masrafları Alıcı Tarafından Karşılanacaktır.

5.Taşınmazların tapusu Bocu yatırıldıktan sonra devir edilecektir.

6.İheleye Katılımda Oluközü Kütüğü Şartı aranacaktır.

7.İhale 27.04.2023 Perşembe günü saat 11.00 da başlayacaktır.

                                                                                     Hasan AYDINSOY
                                                                                     Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No: ILN01810342