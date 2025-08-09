25 Temmuz 1997 de Kocaeli’de dünyaya geldi. Şamdan, karateye olan ilgisini henüz 5 yaşındayken, babası Adnan Şamdan’ın kurduğu Gebze Şamdan Karate-Do İhtisas Kulübü’nde başladı.

Teknik yeteneği ve hızlıyla “Rüzgârın Oğlu” lakabını alarak dövüş sanatlarının yeni yıldızı olarak yükselmeye başladı. Genç yaş kategorilerinde art arda zaferler edinerek Avrupa şampiyonluklarına kadar ilerledi.

Türk karate tarihine adını yazdıran Şamdan, hızı, tekniği ve azmiyle dünya spor alanında parlayan yıldızlardan biri olarak yerini aldı.