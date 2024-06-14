Olcay Kılavuz, 18 Ekim 1985 tarihinde Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladıktan sonra Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi’nden mezun olmuş ve ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden diplomasını almıştır. Spor alanındaki akademik kariyerine Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde devam ederek Yüksek Lisans derecesiyle tamamlamıştır.

Siyasi kariyerine Ülkü Ocakları'nda aktif olarak başlamış olan Olcay Kılavuz, 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış ve ardından genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak atanmıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir.

2018 yılında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli tarafından Mersin'den milletvekili adayı gösterilen Olcay Kılavuz, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girmiştir. MHP'nin Mersin milletvekilleri arasında yer almaktadır.

Olcay Kılavuz, siyasi ve akademik hayatındaki başarılarıyla tanınan bir isimdir.