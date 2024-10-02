Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Sert, son zamanlarda çocuklar arasında koronavirüs ve diğer viral enfeksiyonların yaygınlaştığını belirtiyor. Uzmanlar, özellikle sonbahar ve kış mevsiminde kapalı alanlarda geçirilen zamanın artması ile bu enfeksiyonların bulaşma riskinin yükseldiğine dikkat çekiyor.

ACİL SERVİSLERDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Aygün, acil servislere başvuran çocuk hastalarının sayısında gözle görülür bir artış olduğunu ifade ediyor. Aileler, çocuklarında ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi belirtilerle hastanelere başvururken, sağlık uzmanları bu tür belirtiler gösteren çocukların izole edilmesi gerektiğini vurguluyor. Aygün, "Bu dönemde hastaneye başvuran çocukların çoğu, viral enfeksiyon belirtileri taşıyor. Özellikle Kovid-19 ve grip vakalarında artış gözlemleniyor" şeklinde konuştu.

GRİP VE DİĞER VİRAL ENFEKSİYONLAR ÜZERİNE UYARILAR

Uzmanlar, mevsim geçişlerinin solunum yolu enfeksiyonlarının artışını tetiklediğine dikkat çekiyor. Dr. Aygün, "Rinovirüs, influenza (grip) ve Kovid-19 vakalarının sıklığı artıyor. Grip aşısının bu dönemdeki önemi daha da fazla" diye ekliyor. Çocuklarda görülen semptomlar arasında ateş, öksürük, halsizlik ve burun akıntısının yanı sıra, zaman zaman mide bulantısı gibi belirtiler de yer alabiliyor.

OKULLARDAKİ BULAŞMA RİSKİ YÜKSELİYOR

Dr. Sert, okulların açılması ve çocukların kalabalık ortamlarda bulunmasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasında kritik bir etken olduğunu ifade ediyor. "Yüksek ateş, enfeksiyonun önemli bir belirtisidir. Eğer ateş uzun süre geçmezse, ailelerin mutlaka bir çocuk hekiminin kontrolüne başvurması gerekmektedir" diyen Sert, enfeksiyon geçiren çocukların hastalık belirtileri geçene kadar okula gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

HİJYEN VE İZOLASYONUN ÖNEMİ

Uzmanlar, çocukların enfeksiyonlardan korunmasında hijyen kurallarına riayet etmenin ve sosyal mesafeyi korumanın kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan çocukların enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Dr. Sert, "Aileler, çocuklarının hastalık belirtisi göstermesi durumunda dikkatli olmalı ve mümkünse hastaların izole edilmesi sağlanmalıdır" diye ekliyor. Ayrıca, hekim kontrolü olmadan ilaç veya gıda takviyesi kullanılmaması gerektiğini hatırlatan Sert, dengeli beslenmenin bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemine de vurgu yapıyor.