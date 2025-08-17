Türkiye okullardaki İngilizce eğitiminin yıllardır tartışılırken Milli Eğitim Bakanlığı dersler için radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

İngilizce Dersleri A'dan Z'ye Değişiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ise yeni eğitim-öğretim yılında İngilizce derslerinde müfredatı ve uygulama yöntemlerinde değişikliğe gidiyor. Bu kapsamda ders kitapları baştan sona yenilendi.

Öğrencilere Göre Değişim

Ekol TV'de yer alan habere göre ünite sayıları azalıyor. Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre kümelere ayrılması planlıyor.

Her sınıfta üç ayrı grup oluşturulacak ve öğrenciler kendi seviyelerine uygun aktivitelerle ders işlendiği söyleniyor.