2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı, uyarılarda bulundu. Kayıp parası talep eden yöneticilere karşı sıfır tolerans gösterileceğini duyuran MEB, velileri de bu konuda CİMER'e şikâyette bulunmalarını istedi.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, yasa dışı olarak para isteyen yöneticiler görevden alınacak.

Çeşitli Disiplin Cezaları Uygulanacak

Bu tür uygulamalarının açıkça yasa dışı uygulamalar olduğunu belirten Bakanlık, ilgili kişiler hakkında kapsamlı soruşturmalar başlatılacağını belirtti.

CİMER'E Şikayet Talebi

Süreli gündeme gelen, okul kayıtları sırasında yasa dışı para taleplerinde bulunan yöneticiler için MEB artık düğmeye bastı.

Velilerin sürekli şikayetçi olduğu bu durum için MEB, şikayet kapısını açtı.

Böyle bir durumla karşılaşan veliler, doğrudan ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine bildirebilirler.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) de şikayetler için hazır durumda.

Bu başvurular, ilgili soruşturma sürecinin temelini oluşturacak.

MEB Affetmeyecek

Bu tür uygulamaların hukuki değil aynı zamanda vicdani olarak da kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

MEB, eğitimde eşitlik ilkesine vurgu yaptı.

Taviz vermeyeceğini gösteren MEB, bu konuda kararlı.