Ara Tatil Kaç Gün Olacak?

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ara tatilin tarihi belli oldu. Bakanlığın açıklamasına göre öğrenciler Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. İlkokul 1,2,34 ile ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ilk ara tatilde hem dinlenecek hem de keyifli zaman geçirebilecek. 1. ara tatilin ne zaman olacağı da bu kapsamda hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Öğrenciler için bu yıl ilk ders zili 8 Eylül 2025 tarihinde çaldı. Öğrencilerin yoğun ders temposu sürerken gözler Kasım ayındaki ara tatile çevrildi. Öğrenciler bu süreç içerisinde 9 gün tatil yapacak.

Hangi Gün Tatil Başlıyor?

Yapılan açıklamada kasım ayındaki ara tatil 10 - 14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönemindeki ara tatil ise 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler için ilk dönemin sonu 16 Ocak Cuma 2026 tarihinde sona erecek. 2 haftalık sömestr tatili sonrasında ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi 2026 tarihinde başlayacak.