Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında toplam 120 bin temizlik personeli okullarda görevlendirilecek.

İlk Etapta 70 Bin Kişi İşe Alındı

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında ilk aşamada 70 bin yeni personel işe başladı. Bu kişiler, 6 ay süreyle görev yapacak. Halihazırda okullarda görev yapan 49 bin 578 kadrolu temizlik görevlisi ile birlikte sayı 120 bine ulaştı.

2026’da Yeni Sistem Geliyor

Yetkililer, geçici alımların ardından 2026 yılı bütçesinde temizlik personeli için kalıcı bir sistemin hayata geçirileceğini duyurdu. Böylece her eğitim-öğretim yılı başında yaşanan hademe açığı sorununun kökten çözülmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme ile birlikte okullarda temizlik hizmetlerinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacağı bildirildi.

Başvurular Şubat 2025’te

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 70 bin kişilik yeni alım süreci Şubat 2025’te başlayacak. Başvurular yalnızca internet üzerinden alınacak.

Başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yozgat dahil 81 ilin tamamında ikamet şartına uygun başvurular kabul edilecek,

Kadın ve erkek adayların tamamı başvurabilecek.

Başvuruların detaylı koşulları ve başvuru ekranı ise Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR üzerinden ilan edilecek.