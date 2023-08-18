Bulduğu her fırsatta okulları ziyaret eden İlçe Milli eğitim Müdürü Yoldaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerde bulunuyor.

Yoldaş eğitim ve öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Barbaros İlkokulunu ziyaret ederek durum tespitinde bulundu.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında ilçedeki tüm okullarda hazırlıkların devam ettiğini belirten Yoldaş, “Yeni bir eğitim yılına az bir zaman kaldı. Bizlerde bu kısa zamanda okullarda yürütmüş olduğumuz bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayarak eğitim yuvalarımızı hazır hale getireceğiz. Öğrencilerimiz yeni eğitim yılına çalışmaları tamamlanmış okullarda başlayacaklar. Bizlerde bu çalışmaları yerinde incelemek adına okullarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz kapsamında Barbaros İlkokulundaki çalışmaları inceledik. Okulumuzun genel itibariyle yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduğunu gözlemledik. Çalışmalarından dolayı Okul Müdürümüz Etem Karabulut’ a teşekkür ederim” dedi. Yasin Nazım Kayhan