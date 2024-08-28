2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Yozgatlı aileler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Yüz binlerce öğrenci, yeni eğitim yılına hazırlanmak için eksiklerini tamamlama telaşına girdi. Peki, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni dönem takvimi.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi"ne göre, okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü kapılarını açacak. Öğrenciler, yaklaşık dört aylık bir eğitim sürecinin ardından 17 Ocak 2025 Cuma günü birinci dönemi tamamlayacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Öğrenciler, ilk ara tatilini 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGICI VE ARA TATİL

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.