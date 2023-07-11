Yapılan çalışmaları bulduğu her fırsatta ziyaret ederek incelemede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Çok Programlı Anadolu Lisesini ve Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Doğan, Çok Programlı Anadolu Lisesinde iç cephe boyalarının tamamlandığını, Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise boya çalışmalarına başlandığını dile getirdi.

Çalışmaları en kıza sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Doğan, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılını geride bırakırken 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklarımıza başladık. 3 aylık yaz tatili döneminde okullarımızda eksikliklerimizi tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda Çok Programlı Anadolu Lisesinde iç cephe boyaları tamamlanarak yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Öte yandan Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesinde ise boya çalışmalarına da başlanarak en kısa zamanda tamamlanacak. İnşallah yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimiz bakımlı ve temiz eğitim yuvalarında eğitimlerini alacaklar” dedi. Melike Aslı Arslan