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MEB, bu konuda hassas bir tutum sergileyerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bu çerçevede, devlet okulları da dahil olmak üzere birçok okul yakından denetim altına alınacak. Özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf seviyelerindeki devamsızlık durumları titizlikle ele alınacak.

MEB, okullarda kullanılan ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan müfredatla uyumlu olup olmadığını araştıracak. Ayrıca, öğrencilere hangi kaynaklarla eğitim verildiği de yakından incelenecek.

Usulsüzlük tespit edilen okulların yöneticileri hakkında soruşturmalar başlatılacak ve gerekli yasal işlemler uygulanabilecek. MEB, eğitim kalitesini yükseltmek ve öğrencilerin eğitim haklarına saygı göstermek amacıyla bu adımları atmaktadır.