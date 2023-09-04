Boğazlıyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek başkanlığında Şube Müdürü Kadir Erdem ve tüm okul ile kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanıldı.

Toplantı hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince, “Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarımızda devam eden bakım onarımların ne aşama olduğu, tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda okul müdürlerinden dönütler alındı. 04 Eylül 2023 tarihi itibari ile tüm okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazır oldukları büyük bir heyecanla öğrencilerimizi bekledikleri; uyum haftası kapsamında anasınıfı 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıf öğrencilerimize okul müdürlüklerimizin öğrencilerimize okul tanıtım programların tamamlandığı dile getirildi” denildi. Ahmet Ayverdi