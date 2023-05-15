Vatandaşlar, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçiminde okullarda kurulan sandıklara oy kullanma görevini yerine getirmeye gitti.

Seçim gününde sınıflar kurallara uygun olarak düzenlenirken, okullara sandıklar ve kabinler getirildi. Seçimlerin ertesi günü okullarda tekrar ders işlemeye uygun hale getirildi.

Çoğu okul, eğitim ve öğretime geri dönmek için günün erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını bitirirken, sınıfların içinde detaylıca temizlik yapıldığı görüldü.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 Mayıs Salı günü öğrencilerin eğitim ve öğretime devam edeceği öğrenildi. İHA